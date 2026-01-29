SPID, riprendono le attività di sportello in Provincia di Biella

Riprendono in Provincia di Biella le attività di sportello dedicate allo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, lo strumento che consente ai cittadini di accedere in modo semplice e sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.

A partire da venerdì 30 gennaio 2026 torna operativo il servizio per l’attivazione e la gestione dell’identità digitale, grazie alla convenzione attiva con InfoCamere, gestore di identità digitale accreditato. Il servizio è rivolto ai cittadini e offre supporto nella richiesta delle credenziali SPID, necessarie per utilizzare numerosi servizi digitali tramite il pulsante “Entra con SPID” presente su siti e applicazioni.

In base alla normativa vigente, l’identità SPID viene rilasciata dagli Identity Provider, soggetti privati accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che verificano i dati del richiedente e forniscono le credenziali di accesso. In provincia di Biella, grazie alla convenzione sottoscritta, è possibile effettuare la procedura anche presso gli sportelli provinciali, previo appuntamento.

Lo sportello SPID è aperto il martedì dalle 14.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Per accedere al servizio è possibile prenotare un appuntamento online tramite il sito della Provincia di Biella oppure contattare il numero 015 8480872 per informazioni e prenotazioni.

