Sosta a pagamento a Biella, dal 2 febbraio scattano gli aumenti

Dalla prossima settimana, lunedì 2 febbraio, sono previsti aumenti alle tariffe dei parcheggi a pagamento di Biella gestiti dalla società Bi.Park Srl. L’adeguamento dovrebbe essere legato all’indice Istat, come previsto dalla convenzione che regola i rapporti tra l'amministrazione e la società dei parcheggi, ma per i dettagli ufficiali sarà necessario attendere il comunicato che il Comune di Biella diffonderà nelle prossime ore.

Sempre trattandosi di Bi Park, lo scorso dicembre il Comune di Biella attraverso una determina, ha previsto un incremento delle risorse destinate alla compensazione economica per la società concessionaria degli stalli blu.

La decisione è motivata dalle perdite di incasso che si verificano nel corso dell’anno quando alcuni parcheggi a pagamento risultano temporaneamente inutilizzabili a causa di cantieri, eventi, mercati o per effetto di periodi di gratuità deliberati dall’Amministrazione comunale.

L’impegno di spesa già previsto è stato incrementato di 15.000 euro, portando il totale a 24.000 euro, a copertura delle mancate entrate per la società che gestisce la sosta regolamentata in città.