Da un lettore: “Basta mezze misure! decoro e sicurezza a Biella devono tornare ad essere una priorità"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Da tempo, nell’area dei giardini Zumaglini a Biella, si registra una situazione che sta diventando sempre più preoccupante per i cittadini onesti.

Gruppi di persone stazionano quotidianamente nei pressi del centro commerciale: consumo di alcolici, schiamazzi, atteggiamenti molesti e, secondo numerose segnalazioni, attività di spaccio alla luce del sole. All’ingresso del supermercato non è raro imbattersi in persone ubriache o importune, che disturbano chi desidera semplicemente fare la spesa o passeggiare in tranquillità.

Non si tratta di episodi isolati.

Personalmente, ogni lunedì, mentre accompagno mio figlio alla scuola di inglese adiacente, assisto sempre alla stessa scena. Una situazione che genera disagio, insicurezza e un senso di abbandono da parte delle istituzioni.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale sembra concentrata su altri temi, come lo spostamento del mercato del sabato in centro. Scelte legittime, certo, ma che appaiono scollegate dalla realtà quotidiana vissuta da molte famiglie biellesi. La sensazione è quella di rivedere dinamiche già osservate in grandi città come Milano, dove si discute di piste ciclabili mentre interi quartieri vivono problemi evidenti di degrado e microcriminalità.

Biella non può e non deve seguire quella strada.

Qui non si parla di razzismo, né di destra o sinistra. Si parla di sicurezza, di rispetto delle regole e di tutela delle famiglie, dei bambini, degli anziani. Si parla di voler bene alla propria città e alle persone che la abitano.

Servono interventi chiari e decisi: maggiore presenza delle forze dell’ordine, controlli costanti, allontanamento di chi delinque o importuna sistematicamente.

Basta mezze misure.

Il decoro e la sicurezza devono tornare ad essere una priorità, sia in centro sia nelle zone limitrofe.

Continuare a far finta di nulla significa accettare il degrado. Significa rinunciare a una Biella sicura, vivibile, radiosa.

È tempo di svegliarsi. Di proteggerci.

Di pretendere una città che torni ad essere un luogo dove vivere con serenità e orgoglio; ha bisogno di sicurezza, presenza e coraggio. Ogni giorno di silenzio istituzionale è un giorno regalato al degrado. I cittadini perbene stanno pagando un prezzo che non è giusto pagare.

È il momento di scegliere da che parte stare: con chi rispetta le regole o con chi le calpesta".



