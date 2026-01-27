Rischio Legionella negli ambienti di lavoro, oggi un incontro a Biella

Si terrà oggi, martedì 27 gennaio a Biella, l’incontro informativo “Prevenzione e gestione del rischio Legionella negli ambienti di lavoro”, dedicato a un tema rilevante per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’appuntamento è in programma dalle 17.00 alle 18.30 presso la sede di Confartigianato Biella, in via T. Galimberti 22. L’incontro ha carattere informativo ed è aperto a tutti.

L’iniziativa è promossa da ECM Manager, Be Manager, Santa Clara Group – Salute e Sicurezza e Confartigianato Biella, e si concentra sulla gestione del rischio Legionella negli ambienti lavorativi, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione.