“Fin 4 Teen” 2026: al via la nuova edizione del programma di Sellalab dedicato agli studenti

Parte da Torino la nuova edizione di “Fin 4 Teen”, il programma nazionale di educazione finanziaria e imprenditorialità a impatto promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella, e dedicato agli studenti tra i 12 e i 19 anni. Il percorso formativo proseguirà nei prossimi mesi con tappe a Salerno, Biella, Roma, Lecce e in altre città italiane.

Il programma, realizzato in collaborazione con WeDo Academy - fondata dal professor Daniele Manni, primo docente italiano a ricevere il GESS Education Award -, è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’obiettivo di accompagnare le giovani generazioni nello sviluppo di una maggiore consapevolezza nell’uso del denaro e nella promozione di una mentalità imprenditoriale responsabile, orientata a generare valore economico e impatto positivo sui territori.

Con l’edizione 2026, Fin 4 Teen cresce in modo significativo e triplica il numero di studenti coinvolti nei due anni passati (da 300 a oltre 1.000 partecipanti), i campus estivi (che passano da uno a tre), e raddoppiano, arrivando a 10, i programmi formativi realizzati direttamente negli istituti scolastici.

La nuova edizione arricchisce ulteriormente i contenuti formativi, introducendo specifici moduli relativi al budget personale e alla previdenza, e rafforzando l’approccio laboratoriale grazie a strumenti calibrati sull’età degli studenti. Restano centrali anche i temi della gestione del risparmio e degli investimenti, della conoscenza del credito e delle assicurazioni, della preparazione al futuro finanziario e dello sviluppo della mentalità imprenditoriale, con particolare attenzione alle ricadute sociali e all’impatto positivo.

Il percorso include inoltre la partecipazione di esperti in ambito finanziario e imprenditoriale, nonché incontri con startup e imprese locali, per offrire ai ragazzi esempi concreti e ispirazioni dal mondo reale.

Al termine dei percorsi territoriali, si terrà un evento nazionale che riunirà i team vincitori delle diverse tappe locali. L’appuntamento avrà luogo presso il Lanificio Maurizio Sella di Biella, in occasione di “Nel mondo a venire”, il festival di innovazione a impatto promosso da Sellalab.

“Questa nuova edizione di Fin 4 Teen ci rende particolarmente orgogliosi perché conferma, per il terzo anno consecutivo, l’impegno di Sellalab nella formazione delle nuove generazioni – afferma Domenico Lopriore, Head of Open Innovation di Sella –. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei ragazzi strumenti e competenze fondamentali per affrontare consapevolmente il futuro, contribuendo così a generare impatto positivo nelle comunità e nelle imprese di domani”.