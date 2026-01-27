Giorno della Memoria, Biella non dimentica: al Piazzo una corona alla stele delle vittime della Shoah FOTO e VIDEO

Biella non dimentica. Nella mattinata di oggi, 27 gennaio, si è celebrato il primo degli incontri in programma dedicati al Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi di sterminio nazisti.

Per l'occasione, la Prefettura ha promosso un momento profondo e particolarmente toccante: alle 10, infatti, ha avuto luogo al Piazzo la deposizione di una corona d'alloro innanzi alla stele in memoria delle vittime della Shoah.

Parole di pace sono state condivise dal vescovo di Biella Roberto Farinella e dal sindaco Marzio Olivero: "Ricordiamo le vittime con la speranza di un'umanità che cresca in dialogo e nella vera fraternità. Non sia un semplice ricordo ma questa memoria ci accompagni ogni giorno affinché simili tragedie non si compiano mai più".

