Biella, investimento in via Repubblica: scattano i soccorsi

Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano dal centro di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto un investimento in via Repubblica all'angolo con via XX Settembre.

A rimanere travolta da un'auto un'anziana di circa 80 anni, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde. Sembra che in sua compagnia ci fosse un'altra donna, intenta ad attraversare la strada assieme a lei. Sono in corso gli accertamenti di rito, affidati agli agenti della Polizia Locale di Biella, giunta sul posto per la raccolta dei rilievi.