 / CRONACA

CRONACA | 26 gennaio 2026, 11:20

Biella, investimento in via Repubblica: scattano i soccorsi

Sul posto 118 e Polizia Locale.

biella polizia locale

Biella, investimento in via Repubblica: scattano i soccorsi (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano dal centro di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto un investimento in via Repubblica all'angolo con via XX Settembre.

A rimanere travolta da un'auto un'anziana di circa 80 anni, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde. Sembra che in sua compagnia ci fosse un'altra donna, intenta ad attraversare la strada assieme a lei. Sono in corso gli accertamenti di rito, affidati agli agenti della Polizia Locale di Biella, giunta sul posto per la raccolta dei rilievi.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore