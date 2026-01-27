 / CRONACA

Falsi messaggi per sottrarre denaro, attenzione alla nuova truffa online

I consigli della Polizia Postale per evitare di cadere vittime di questo tipo di raggiri.

Falsi messaggi per sottrarre denaro, attenzione alla nuova truffa online (foto di repertorio)

La Polizia Postale informa che è in corso una truffa online che sfrutta l’hackeraggio degli account WhatsApp per ingannare gli utenti e sottrarre denaro. I malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo, inviano messaggi ai contatti della vittima fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso (ad esempio difficoltà economiche, necessità urgenti o imprevisti), accompagnati da una richiesta di denaro. La truffa fa leva sul fatto che il messaggio sembra provenire da un contatto conosciuto e fidato, inducendo le vittime ad abbassare il livello di attenzione e a effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro.

Per evitare di cadere vittime di questo tipo di truffa, la Polizia Postale invita i cittadini a: verificare sempre l’autenticità delle richieste di denaro, contattando direttamente la persona tramite una chiamata o un altro canale; attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp per aumentare il livello di protezione del proprio account; segnalare e bloccare i messaggi sospetti direttamente all’interno dell’applicazione; informare tempestivamente il contatto qualora si sospetti che il suo account sia stato compromesso.

In presenza di richieste di denaro ricevute tramite chat è fondamentale mantenere un atteggiamento prudente e verificare sempre l’autenticità del messaggio, anche quando sembra provenire da un contatto conosciuto. È importante prestare attenzione a link e comunicazioni inattese e tutelare i propri account evitando la diffusione di codici di verifica, credenziali di accesso o informazioni personali, che potrebbero essere utilizzate dai truffatori per perpetrare ulteriori frodi. La prudenza e la verifica diretta rappresentano strumenti fondamentali per evitare di cadere in questo tipo di truffe.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare la polizia postale tramite il sito www.commissariatodips.it.

