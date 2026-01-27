EGAP, prosegue la convenzione con gli AIB di Biella Orso

La nuova amministrazione, guidata dal presidente Alessandro Bellan, ha confermato la collaborazione tra l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e l'AIB Biella Orso, con la sottoscrizione della convenzione da ora triennale.

Lo rende noto l'ente sui propri canali social: “L'impegno degli AIB, oltre alle emergenze (schianti alberi, incendi, ecc.) riguarderà anche in particolare la manutenzione di due sentieri escursionistici all’interno del Parco Burcina. Già in fase di organizzazione, una serata di sensibilizzazione sulla natura degli incendi e comportamenti e buone pratiche da adottare”.