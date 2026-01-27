 / COSTUME E SOCIETÀ

Polizia, assegnati nuovi agenti a Biella: il saluto di benvenuto del Questore

Polizia, assegnati nuovi agenti a Biella: il saluto di benvenuto del Questore (foto dalla pagina Facebook di Questura di Biella)

Il Questore di Biella dà il benvenuto ai nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati in provincia. Lo si legge nella nota apparsa sui propri canali social: “I neoagenti sono pronti a intraprendere questo percorso professionale con impegno, senso di responsabilità e spirito di servizio”.

