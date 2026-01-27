Come tutti gli anni gli Alpini di Biella si danno appuntamento al Piazzo per commemorare i caduti della battaglia di Nikolajevka, avvenuta 83 anni fa. La funzione avrà luogo alle 18 di sabato 31 gennaio nella chiesa di San Giacomo, dove avrà luogo la Santa Messa in suffragio di chi ha perso la vita. Sarà presente anche il Coro ANA La Ceseta del Gruppo di Sandigliano.
Biella, gli Alpini non dimenticano i caduti di Nikolajevka: Santa Messa al Piazzo
