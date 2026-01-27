“Biàdu s’òmine chi isperat in Deus” / Beato l’uomo che spera nel Signore

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio: “Beato l’uomo che spera nel Signore” ci stimola a continuare a vivere nel clima del Giubileo appena concluso. Ci fa da maestra la donna emorroissa. Ella, mossa dalla speranza, non si lascia bloccare dalla folla. Riesce a toccare il mantello di Gesù ed ottiene la grazia.

Presentada de su dìciu:

Su dìciu: “Biàdu s’òmine chi isperat in Deus” nos istuzigat a sighire a viver’ in su clima de su Giubileu apenas congruidu. Nos faghet de mastra sa fèmina emorroissa. Issa, ispinta dae s’isperàntzia, no si lassat frimmare dae sa truma de sa zente. Resessit a tocare su mantu de Gesus e otenit sa gràscia.

“Biàdu s’òmine chi isperat in Deus”, narat unu dìciu antigu e sa Peràula de Deus, in su Liberu de sos Proverbios, in su versu 20 de su capìtulu 16, narat: «Chie cunfidat in su Segnore est biàdu». Cunfidat, chi no cherrer’ narrer’ tenner’ cunfidéntzia, ma ispera. Su matessi sentidu chi faghet andhare sa fèmina emorroissa a tocare su mantu de Gesus. Issa, in mesu a sa truma manna de zente, chi fit fatu de Gesus, a s’ispinghe ispinghe, resessit in s’intentu sou. S’ispera sua s’est averada e in su matessi momentu est sanada.

Gesus, mancari ispintu e acotadu dae totu sas partes, at intesu cussa tocada a su mantu sou, cussa fura. Sa fèmina, a s’acua, l’aiat furadu sa gràscia chi isperaiat de otenner’. Gesus, faghindhe ispantare sos discìpulos suos, preguntat chie l’at tocadu. Isse cheret bider’ in cara su ladru, no pro lu brigare, ma pro cumpretare s’òpera. Difatis, a sa fèmina furuncia, chi, trime trime, cunfessat su chi at fatu, li narat: «Fiza, sa fide tua t’at salvadu, bae in paghe!» (Cfr. Lc 8, 43-48).

Biàda deabberu cussa fèmina, sanada dae sa maladia e dispidida cun su bàntidu e cun sa paghe dados dae Gesus. Unu bellu modellu de fide e de ispera pro nois, chi semper tenimos bisonzu de gràscias e de sa mirada amorosa e incoragiadora de Gesus

TESTO ITALIANO

“Beato l’uomo che spera nel Signore”, dice un antico proverbio sardo e la Parola di Dio, nel libro dei Proverbi, nel verso 20 del capitolo 16, dice: «Chi confida nel Signore è beato». Confida, che non vuol dire avere confidenza, ma speranza. Lo stesso sentimento che fa andare la donna emorroissa a toccare il mantello di Gesù. Ella, in mezzo alla grande folla, che era appresso a Gesù, facendosi spazio, a fatica, riesce nel suo intento. La sua speranza si è realizzata e nello stesso momento è guarita.

Gesù, nonostante fosse stretto e schiacciato da tutte le parti, ha sentito quella toccata al suo manto, quel furto. La donna, di nascosto, gli aveva rubato la grazia che sperava di ottenere. Gesù, facendo meravigliare i suoi discepoli, vuol sapere chi lo ha toccato. Egli vuol vedere in faccia il ladro, non per sgridarlo, ma per completare l’opera. Infatti, alla donna ladruncola, che, tremante, confessa ciò che ha fatto, le dice: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, va’ in pace!» (Cfr. Lc 8, 43-48).

Beata davvero quella donna, guarita dalla sua malattia e congedata con i complimenti e con la pace dati da Gesù. Un bel modello di fede e di speranza per noi, che ogni giorno abbiamo bisogno di grazie e dello sguardo amoroso e incoraggiante di Gesù.