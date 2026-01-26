Al Corpo AIB del Piemonte il Premio “Zamberletti", Prima Edizione FOTO

Ricevere oggi, presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Premio “Zamberletti”, nella sua prima edizione, è un onore profondo e un’emozione autentica per tutto il Corpo AIB del Piemonte.

Un’emozione ancora più significativa sapendo che, prima di noi, questo prestigioso riconoscimento è stato conferito alla Signora Franca Rampi, figura simbolo della coscienza civile del nostro Paese e dell’impegno per la tutela della vita e dei più fragili. Essere idealmente accomunati a un nome di tale valore umano e morale conferisce a questo premio un significato ancora più alto.

Un riconoscimento che porta il nome di Giuseppe Zamberletti non è mai individuale: richiama i valori fondanti della Protezione Civile italiana — servizio, competenza, responsabilità e rispetto per le persone colpite dalle emergenze.

Questo premio appartiene a tutti i volontari AIB del Piemonte, donne e uomini che operano spesso lontano dai riflettori, con professionalità, sacrificio e grande umanità. Appartiene a chi ha costruito, accompagnato e fatto crescere il Corpo AIB nel tempo, e anche a chi non è più con noi ma continua a vivere nei valori e nell’esempio che ci ha lasciato.

Un sentito ringraziamento al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per la stima e per il rapporto di collaborazione e fiducia costruito nel tempo.

Un ringraziamento a tutta la nostra Regione Piemonte, sempre al nostro fianco, in particolare alla Dott.ssa Ricaldone; ai presenti in auditorium Direttore Dr Ifrigerio e il Dirigente Arch. De Giglio.

Con gratitudine e orgoglio, questo riconoscimento rafforza il nostro impegno per il futuro: un sistema di Protezione Civile sempre più unito, competente e vicino ai territori.

Grazie davvero, a nome di tutto il Corpo AIB del Piemonte.