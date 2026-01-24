Dal nord ovest: Colpisce la mamma con una sparachiodi alla testa. In un audio: "La uccido"

E' stato arrestato per tentato omicidio il 40enne Paolo Ferri, accusato di avere colpito alla testa con una pistola sparachiodi usata per gli animali la madre Luciana Cat Berro la notte scorsa a Caselle. E' stato proprio l'agricoltore poi intorno alle 3a chiamare il 112, facendo arrivare nell'abitazione di via Torino 90 i Carabinieri ed i sanitari del 118.

Audio di minaccia

Al vaglio dei militari della compagnia di Venaria, che indagano sull'accaduto, anche un audio inviato ad un amico alcune ore prima l'episodio. Nel vocale il 40enne avrebbe 'preannunciato' di volere uccidere la madre dopo l'ennesimo litigio. Intanto la donna di 65 anni, ricoverata all'ospedale San Giovanni Giovanni Bosco, è in prognosi riservata: è arrivata in ospedale con un trauma al capo, in condizioni molto gravi. Il figlio, dopo essere stato ascoltato in caserma, è stato ora trasferito in carcere a Torino.