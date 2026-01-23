Dal Nord Ovest - Tragico incidente in serata, muore un 62enne

Drammatico incidente nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio, intorno alle 17, alle porte di Vercelli, lungo la strada provinciale 11 in direzione Caresanablot, all’altezza di Cascina Torrione Mossa.

A perdere la vita è stato un uomo di 62 anni, di nazionalità tunisina e residente nel Novarese, che si era fermato a bordo strada con la sua auto. Secondo una prima ricostruzione, un altro mezzo proveniente dalla stessa direzione ha urtato violentemente il furgone fermo.

Dopo l’impatto, l’auto avrebbe proseguito la corsa per diversi metri, ribaltandosi. Alla guida c’era una donna di 32 anni, soccorsa in stato di choc e trasportata all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli: le sue condizioni non sarebbero gravi. Gravissimo invece un secondo uomo, anche lui sceso dal mezzo guidato dalla vittima. Nell'impatto è stato sbalzato in un campo a circa 50 metri dal punto dell’urto e ricoverato in codice rosso.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale di Vercelli: tra gli elementi sotto esame anche la fitta nebbia presente in zona, l’eventuale velocità e l’assenza di segni di frenata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre la provinciale è rimasta chiusa per circa tre ore per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei detriti. La strada è stata riaperta in serata.