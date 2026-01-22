 / ATTUALITÀ

Piemonte, maltempo in arrivo nel fine settimana: neve anche fino in pianura

Lo rende noto Arpa.

Piemonte, maltempo in arrivo nel fine settimana: neve anche fino in pianura (foto di repertorio)

La graduale discesa di una saccatura dal nord Atlantico verso il Mediterraneo occidentale determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla giornata di domani. Lo rende noto Arpa Piemonte sul proprio sito web. 

E aggiunge: “Le prime precipitazioni interesseranno i rilievi meridionali dalla tarda mattinata per poi estendersi a gran parte della regione dal pomeriggio, con fenomeni in genere di debole intensità, più sporadici o assenti sulle pianure tra basso Torinese e Cuneese. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso fino a bassa quota, la neve potrà raggiungere il suolo sulle pianure orientali, in particolare tra Astigiano ed Alessandrino, e a quote collinari sui restanti settori. Dopo una pausa dei fenomeni nella mattinata di sabato, è atteso un nuovo peggioramento del tempo tra il pomeriggio e la sera, con nuove nevicate sul settore sudorientale della regione, localmente più intense sui rilievi cuneesi”.

