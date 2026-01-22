Biella, al buio giardini Arequipa e parco Regione Croce. Il Comune: "Al lavoro per la risoluzione" FOTO

“Sono state diverse le segnalazioni nelle ultime settimane, ma siamo sempre intervenuti rapidamente e, nei casi in cui non è stato possibile, abbiamo preso in carico il problema e lo stiamo risolvendo”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella Cristiano Franceschini, facendo il punto sulla situazione dell’illuminazione a Biella. Solo negli ultimi giorni le segnalazioni hanno riguardato via Valle d’Aosta, parte di via Coda e altre zone della città.

“L’illuminazione è gestita da noi, da Enerbit e da Enel Sole – spiega l’assessore –. Verifichiamo rapidamente tutte le segnalazioni che arrivano sia attraverso i canali del Comune sia direttamente a me. Da quando a una ditta, per garantire la piena funzionalità degli impianti essenziali per la sicurezza e il decoro della città, è stata applicata una sanzione di 68.000 euro a seguito di inadempienze contrattuali, la situazione è decisamente migliorata. Da allora l’azienda è più presente, precisa e puntuale”.

Restano però alcune questioni ancora in sospeso, come i giardini Arequipa e una zona del parco in Regione Croce a Chiavazza. “Agli Arequipa una parte dell’illuminazione è spenta da tre mesi – precisa Franceschini –. Non abbiamo ancora risolto perché siamo in attesa dei pezzi di ricambio necessari per sostituire i quadri elettrici. Ai giardini di Chiavazza, invece, l’impianto è obsoleto: abbiamo effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi e abbiamo constatato che è completamente da rifare. Stiamo lavorando al progetto e, successivamente, dovremo trovare i fondi per intervenire”.