Il Mater Carmeli è ora ufficialmente un Monastero

Una data significativa segna il cammino della comunità carmelitana a Biella: l’8 gennaio 2026. Dopo venti anni di presenza sul territorio, il Mater Carmeli è stato ufficialmente riconosciuto come "Monastero di vita contemplativa".

Il Dicastero per la Vita Religiosa ha infatti dato il benestare per il proseguimento della presenza delle Carmelitane nella Diocesi di Biella. Nella giornata dell’8 gennaio, festa del Carmelitano San Pier Tommaso, il Vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, ha redatto il Decreto di erezione, rendendo il Mater Carmeli giuridicamente e ufficialmente Monastero.

Con questo atto si conclude il tempo dell’assestamento nel territorio e della ristrutturazione dei locali, e si consolida l’inserimento della comunità nella Diocesi. Le sorelle si definiscono ora “biellesi nel cuore e nello spirito”, a testimonianza di un legame profondo maturato nel corso degli anni.

Attraverso una loro lettera, le Carmelitane esprimono un sentito ringraziamento a quanti le hanno accolte e sostenute: una “magnifica cordata di fraternità e preghiera” che, in venti anni, ha coinvolto molte persone. La comunità assicura la propria vicinanza spirituale e rinnova l’invito alla condivisione della preghiera e della liturgia nella Cappella, oltre all’incontro fraterno in parlatorio.

Il giorno successivo, 9 gennaio, festa del Carmelitano Sant’Andrea Corsini, la comunità ha vissuto un momento di confronto fraterno per la nomina delle sorelle incaricate di coordinare i vari servizi del Monastero.

"Grazie a tutti voi che ci avete accolto e sostenuto. Grazie a questa magnifica cordata di fraternità e preghiera che nel corso di venti anni ha raggiunto molti. Vi assicuriamo la nostra vicinanza spirituale, vi diamo appuntamento nella Cappella per la condivisione della preghiera e della liturgia, vi accogliamo nella fraternità condivisa in parlatorio: ci sentiamo vostre sorelle. Insieme continuiamo a camminare con speranza luminosa, sotto lo sguardo materno di Maria, Madre del Carmelo!"