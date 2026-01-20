Regione, l'assessore Bussalino: “La Polizia Locale presidio fondamentale di sicurezza e vicinanza ai cittadini”

In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino ha partecipato oggi alle iniziative istituzionali che si sono svolte ad Alessandria e a Nizza Monferrato.



“La ricorrenza di San Sebastiano – ha dichiarato Bussalino – rappresenta un momento di profonda condivisione e riconoscenza verso le donne e gli uomini della Polizia Locale, che ogni giorno svolgono un ruolo essenziale di presidio del territorio, garantendo sicurezza, legalità e un rapporto diretto con i cittadini. La Polizia Locale é un punto di riferimento imprescindibile per le comunità locali, soprattutto nei piccoli e medi centri. La Regione Piemonte continuerà a sostenere il settore attraverso investimenti, formazione e strumenti adeguati alle nuove sfide della sicurezza urbana. Essere qui significa testimoniare concretamente la vicinanza delle istituzioni regionali agli operatori e alle amministrazioni locali, anche quelle più piccole, valorizzando il lavoro quotidiano svolto con professionalità, dedizione e senso del dovere”.