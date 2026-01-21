Dal Nord Ovest – Auto si ribalta fuori strada, una persona estratta dalle lamiere

Nella serata di ieri, 20 gennaio, intorno alle18.40, i Vigili del Fuoco di Varallo sono intervenuti sulla SP76, all'altezza della località Gianninetta, tra i comuni di Borgosesia e Valduggia, per un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolta una vettura, uscita di strada e completamente ribaltata.



Arrivata sul posto, la squadra ha collaborato con il personale medico per l'estricazione del ferito e alla messa in sicurezza della zona. Presenti anche la Polizia Locale per gli accertamenti di rito.