Nella serata di ieri, 20 gennaio, intorno alle18.40, i Vigili del Fuoco di Varallo sono intervenuti sulla SP76, all'altezza della località Gianninetta, tra i comuni di Borgosesia e Valduggia, per un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolta una vettura, uscita di strada e completamente ribaltata.
Arrivata sul posto, la squadra ha collaborato con il personale medico per l'estricazione del ferito e alla messa in sicurezza della zona. Presenti anche la Polizia Locale per gli accertamenti di rito.
In Breve
martedì 20 gennaio
lunedì 19 gennaio
domenica 18 gennaio
sabato 17 gennaio
venerdì 16 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca dal Nord Ovest | 21 gennaio 2026, 14:30
Dal Nord Ovest – Auto si ribalta fuori strada, una persona estratta dalle lamiere
Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale.
Nella serata di ieri, 20 gennaio, intorno alle18.40, i Vigili del Fuoco di Varallo sono intervenuti sulla SP76, all'altezza della località Gianninetta, tra i comuni di Borgosesia e Valduggia, per un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolta una vettura, uscita di strada e completamente ribaltata.
Le prime dal territorio
Biella
Carnevale di Biella 2026, il via venerdì 30 a Chiavazza e a Valdengo. Il programma di questa nuova edizione FOTO e VIDEO
Ad aprire ufficialmente il Carnevale saranno due appuntamenti in contemporanea: alle ore 21, presso...