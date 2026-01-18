Al Piazzo la nomina del Presidente del Consiglio di Quartiere

A seguito della proclamazione dei nuovi eletti lo scorso novembre, è convocata la prima riunione del Consiglio di Quartiere Biella Piazzo per il giorno 26 gennaio 2026 alle ore 19.30. L’incontro si terrà nella sala di Piazza Cisterna n. 1.
All’ordine del giorno c’è la elezione del Presidente del Consiglio di Quartiere, momento fondamentale per l’avvio delle attività e delle iniziative a livello locale alla quale seguiranno quella del Vicepresidente e del Segretario.
La riunione rappresenta il primo passo ufficiale per i consiglieri eletti, che avranno l’occasione di organizzare il lavoro del quartiere e affrontare le tematiche di interesse dei cittadini.