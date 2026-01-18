Tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco: dal 10 al 16 febbraio 2026 la 26ª edizione

Dal 10 al 16 febbraio 2026 si svolgeranno le Giornate di Raccolta del Farmaco (GRF), giunte quest’anno alla 26ª edizione, uno degli appuntamenti più importanti di solidarietà per il mondo della farmacia italiana.
Anche per il 2026, Banco Farmaceutico invita i farmacisti a partecipare numerosi, contribuendo così a sostenere migliaia di persone che affrontano difficoltà nell’accesso alle cure. I dati più recenti fotografano un contesto critico: in Italia sono 502.000 le persone che non riescono a ricevere le cure necessarie, con un aumento dell’8,4% rispetto al 2024; di queste, 145.000 sono minori. Le cifre emergono dal 12° Rapporto sulla Povertà Sanitaria, presentato lo scorso 2 dicembre presso AIFA.
I risultati dell’edizione precedente confermano l’impatto concreto dell’iniziativa: con la partecipazione di 5.909 farmacie, oltre 20.600 farmacisti e 26.500 volontari, sono state raccolte 653.339 confezioni di farmaci, per un valore complessivo vicino ai 6 milioni di euro. Per il 2026, Banco Farmaceutico punta a rafforzare ulteriormente questi numeri, coinvolgendo almeno 6.000 farmacie in tutta Italia.