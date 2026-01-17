Torino: tragedia della strada, non ce l'ha fatta il 14enne investito a San Sebastiano da Po

Esito tragico per l'incidente stradale che ieri mattina ha visto un ragazzo di 14 anni essere investito a San Sebastiano da Po, alle 7.30, lungo la provinciale 590 . Il giovane, infatti, è morto nonostante la corsa in ambulanza al Giovanni Bosco di Torino.

Ricoverato in condizioni disperate

Arrivato in codice rosso e in condizioni disperate, in arresto cardiaco, è stato rianimato e quindi operato d'urgenza. Una lotta contro i tempo che però non è bastata e in queste ore il ragazzo è morto alle 18.45.