Dal Nord Ovest - Danneggia le auto e cerca di colpire i poliziotti: ad Ivrea 26enne in manette

Ad Ivrea marocchino di 26 anni in manette per resistenza e lesioni personali, oltre che per ubriachezza molesta. Passando nei pressi di via Circonvallazione, l’equipaggio di una volante del Commissariato di “Ivrea e Banchette” è stato allertato da alcuni passanti che hanno segnalato la presenza dello straniero.

L'extracomunitario, in stato di agitazione, stava danneggiando alcune auto. Giunti sul posto gli agenti hanno notato il marocchino salito sul cofano di una vettura, che prendeva a calci il parabrezza. Una volta raggiunto dai poliziotti, il soggetto prima ha insultato gli agenti, poi ha cercato di colpirli. Inoltre, anche nella volante, il 26enne ha continuato con il suo comportamento violento e provocatorio.

Dagli accertamenti, è emerso come il marocchino fosse destinatario di un Daspo. Lo straniero è stato arrestato.