Cossato, al via il rifacimento dell'impianto di illuminazione della Galleria Volpe

Anas ha programmato il rifacimento dell’impianto di illuminazione con sostituzione dei 439 punti luce all’interno di galleria ‘Volpe’, all’altezza del km 14,150 della strada statale 232Var “Panoramica Zegna” a Cossato, in provincia di Biella.

Il programma degli interventi prevede lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e il montaggio di punti luci LED a risparmio energetico. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza per l’utenza in transito e per i tecnici impegnati nelle attività, la galleria sarà chiusa al traffico a partire da lunedì 13 ottobre fino a venerdì 31 ottobre. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla rete locale tramite apposita segnaletica di indicazione.

L’intervento sugli impianti in galleria ‘Volpe’ rientra in un ampio corpo di lavori attivato da Anas su tutto il territorio piemontese che prevede la sostituzione delle lampade esistenti con punti luce LED a risparmio energetico, per un investimento complessivo che ammonta a circa 1,7 milioni di euro.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida