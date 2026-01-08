Dal Nord Ovest - Scivola sul ghiaccio e resta ferito, portato in salvo dal Soccorso Alpino

Si è concluso da poco un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte a Forno Alpi Graie.

Intorno alle 12.30 la centrale operativa ha ricevuto l'allarme da parte del rettore del Santuario di Nostra Signora di Loreto che era scivolato sul ghiaccio in discesa verso l'abitato di Forno Alpi Graie.

Sul posto sono state inviate le squadre a terra del Soccorso Alpino e l'elisoccorso che è riuscito a sbarcare l'equipe un centinaio di metri di dislivello più a valle del luogo dell'incidente a causa della fitta boscaglia. I soccorritori ed i sanitari dell’elisoccorso hanno proseguito a piedi fino al luogo dell'incidente dove l'uomo è stato stabilizzato, presentando una sospetta frattura di femore, e imbarellato.

Nel frattempo l'elicottero era costretto a scendere fino a Ceres a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il paziente è stato trasportato via terra verso valle dove è stato caricato sull'autoambulanza e trasferito a Ceres per essere ricoverato con un codice giallo in ospedale a bordo dell'elisoccorso.