Dal Nord Ovest - Ritrovato senza vita l'escursionista disperso nei boschi in valle di Susa

Aggiornamento ore 19

È stato ritrovato l'escursionista di nazionalità francese disperso dalla serata di ieri nel territorio di Beaulard, in valle di Susa. Le operazioni erano iniziate intorno alle 21 dopo che i familiari avevano denunciato il mancato rientro. Nonostante il buio, si era proceduto con la verifica di alcune zone prioritarie tra cui un punto GPS registrato con lo smartphone dell'uomo sul suo profilo Google.



Questa mattina, quindi sono iniziate operazioni di ricerca massicce, coordinate dai tecnici specializzati del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dei vigili del fuoco che hanno impiegato le squadre a terra, le unità cinofile e i droni. Importante anche il supporto fornito dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, fondamente anche il supporto dei Carabinieri e degli elicotteri dei Vvf e della Guardia di Finanza.



Soltanto intorno alle 16, una squadra ha individuato una traccia che conduceva nella direzione del torrente Sanità, a monte della frazione Puys. Dopo averla seguita, è stata osservata un'evidente scivolata e, in fondo al vallone, il corpo senza vita dell'uomo. È stato quindi inviato sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha sbarcato al verricello l'equipe e un tecnico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per la rimozione della salma.

Il fatto

Da questa mattina l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco è impegnato nella ricerca di un escursionista disperso da ieri pomeriggio nelle montagne sopra Beaulard, tra Oulx e Bardonecchia, in Val di Susa.

L'uomo, un 52enne francese appassionato di corsa, ieri pomeriggio era uscito per una passeggiata in solitaria nei boschi, ma non ha mai fatto ritorno. A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro a casa del marito. Il cellulare dell'uomo ha agganciato la rete fino alle 5 del mattino di oggi, poi il segnale si è spento rendendo impossibile ogni contatto.

Per questo si sono messe in moto le squadre di ricerca e l'elicottero, che da ore stanno battendo la zona in cerca di qualche indizio. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco, personale sanitario del 118 Azienda Zero, carabinieri della compagnia di Susa e volontari della protezione civile.

Si ipotizza che l'uomo possa essere stato vittima di un infortunio o di un malore improvviso mentre percorreva i sentieri della zona.