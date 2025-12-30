Dal Nord Ovest - Picchia e accoltella la moglie: arrestato

È stato arrestato a Novara un uomo di 33 anni, cittadino turco, accusato di aver picchiato e accoltellato la moglie durante la notte tra il 27 e il 28 dicembre. L’intervento della polizia è scattato dopo una richiesta di aiuto partita dalla sorella della vittima, preoccupata per la sua vita.

Gli agenti hanno trovato la donna, 30 anni, in evidente stato di sofferenza e con diverse lesioni. Soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale Maggiore. In casa è stato rinvenuto un coltello compatibile con le ferite riportate.

Secondo il racconto della vittima, raccolto con l’aiuto di un interprete, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una cena con parenti del marito e si inserirebbe in una serie di violenze che andavano avanti da mesi. L’uomo ha negato le accuse ma è stato arrestato e trasferito nel carcere di Novara.