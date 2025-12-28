Vigliano, chiusa la biblioteca per le feste di Natale: ecco quando riapre

Da lunedì 22 dicembre la biblioteca civica Aldo Sola di Vigliano Biellese resterà chiusa per le festività natalizie. Lo rende noto l'amministrazione comunale. La riapertura è prevista il prossimo 6 gennaio.
