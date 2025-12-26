Al via una bella iniziativa per il compostaggio domestico, Candelo aderisce

“Il Consorzio Servizi Rifiuti Area Biellese ha comunicato la disponibilità di 1.000 kit gratuiti per il compostaggio domestico (composter da 300 litri, aeratore, enzimi attivatori e sottolavello da 7 litri), da assegnare ai comuni consorziati che ne fanno richiesta. L'amministrazione comunale ha deliberato di aderire all’iniziativa, riconoscendo l’importanza del progetto per promuovere pratiche sostenibili, ridurre i rifiuti organici conferiti al servizio pubblico e incentivare il compostaggio domestico tra i cittadini”. Lo rende noto Erika Vallera, la capogruppo di Candelo nel Cuore.

E aggiunge: “L’assegnazione dei kit avverrà in base al numero delle domande pervenute e, in caso di richieste superiori alla disponibilità, sul numero delle utenze domestiche e del rapporto tra utenze compostatrici e utenze totali. Sarà data priorità ai paesi ricadenti nell’area estensiva definita dal Piano d’Ambito di Area Vasta. Inoltre, il comune di Candelo avvierà la predisposizione dell’albo comunale dei compostatori, che sarà completato entro il 31/03/2026. Seguiranno aggiornamenti sulle modalità di richiesta dei kit e sull’iscrizione all’albo”.