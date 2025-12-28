Campagna antinfluenzale a Biella: aumentano le vaccinazioni nei più piccoli

La campagna vaccinale antinfluenzale anche a Biella prosegue. Partita in Piemonte il 14 ottobre, secondo i dottori rappresenta il modo migliore di prevenire l’influenza perchè aumenta molto la probabilità di non contrarre la malattia e, nell'eventualità, di avere sintomi lievi senza complicanze. Ogni anno in Italia circa il 10% della popolazione si ammala: la maggior parte delle persone guarisce in una settimana o dieci giorni, altre invece rischiano complicanze più gravi o il peggioramento delle proprie condizioni di base.

“E' molto importante la vaccinazione antinfluenzale – spiega il Medico SISP. Marina Lattuada -, sia per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età, che per i più fragili e anche per gli adulti. E' raccomandato in questo caso in particolare alle donne gravide, ai soggetti dai 60 anni di età, persone addette a servizi pubblici e per le categorie di lavoratori più a rischio di contagio e per tutti i soggetti fragili”

In aumento nel Biellese, rispetto agli anni passati, sono le vaccinazioni dei bambini dai 6 mesi a 6 anni. Per loro, come per gli altri fragili, è gratuita. Lo stesso per gli over 60, per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, i soggetti fragili di tutte le età e loro contatti stretti, donne in gravidanza e in post partum, donatori di sangue, categorie professionali particolarmente esposte come operatori sanitari, personale scolastico e Forze dell'Ordine. Per poterne usufruire basta contattare il proprio medico di famiglia, il pediatra o il farmacista. In caso di difficoltà è possibile rivolgersi alla ASL competente per territorio.











