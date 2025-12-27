Spettacolo di Natale 2025, un viaggio sui pattini davanti a oltre 700 spettatori

Venerdì 19 dicembre il Palapajetta di Biella si è trasformato in un grande atlante del mondo, accogliendo più di 700 spettatori per il tradizionale saggio di pattinaggio artistico di fine anno. Il tema scelto, Il viaggio nel mondo, ha guidato il pubblico attraverso continenti, culture e suggestioni diverse, raccontate con eleganza e creatività sulle otto ruote. Le luci si sono abbassate e l’evento ha visto protagonisti atleti di tutte le età, dai più piccoli che hanno iniziato a pattinare soltanto a settembre, ai pattinatori più esperti della squadra agonistica che si sono esibiti in coreografie ispirate a paesi e città simbolo: ogni esibizione è stata una tappa, ogni coreografia un racconto.

I pattinatori hanno disegnato mappe invisibili, evocando terre lontane e culture diverse con movimenti armoniosi, costumi ricchi di colori e musiche che parlavano lingue differenti; dall’energia delle metropoli americane ai colori caldi dell’Africa, dalle atmosfere orientali fino alle melodie europee. Costumi curati nei minimi dettagli e musiche evocative hanno contribuito a creare uno spettacolo coinvolgente, capace di unire sport, arte e racconto che hanno trasportato il pubblico in un itinerario senza confini.

Il momento più atteso della serata è arrivato con l’ingresso in pista degli ospiti d’onore: Martina Michelone, atleta vercellese, e Giulio Perucchini, atleta novarese, una coppia della disciplina di “solo dance” del pattinaggio artistico a rotelle reduce da un prestigioso terzo posto ai Campionati Europei 2025; Martina e Giulio allenati da Michela Pellò, sono un modello di riferimento per tutti i giovani atleti, poiché entrambi classe 2009 hanno già raggiunto un risultato così prestigioso, frutto di impegno, dedizione, sacrificio e passione. La loro esibizione ha incantato il pubblico, regalando un saggio di tecnica, sintonia e intensità interpretativa.

Accanto all’eccellenza internazionale, ha brillato anche il quartetto biellese “KAYA” una parola che nelle interpretazioni indigene significa “sorelle”,"roccia", "scoglio", simbolo di forza e stabilità, aggettivi che sicuramente caratterizzano e uniscono le quattro ragazze: Recupero Lucrezia, Recupero Maria Elena, Paraggio Annarita e Mandrino Asia, new entry per la Skating Biella che durante questa stagione sportiva le vedrà impegnate in diverse competizioni, allenate dal tecnico biellese Augustin Federico Martinez Lemons e dal tecnico novarese Martina Redaelli. Il saggio si è confermato non solo come un appuntamento sportivo, ma come un vero e proprio evento culturale e sociale, capace di coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi. Un viaggio simbolico che ha unito mondi diversi sotto il segno della passione per il pattinaggio artistico, chiudendo l’anno con un messaggio di apertura, condivisione e bellezza.

La dirigenza Barbara De Pieri e Rachele Contini, insieme agli allenatori della Skating Biella, Augustin Federico Martinez Lemons, Recupero Lucrezia, Recupero Maria Elena e Paraggio Annarita, sono molto soddisfatti della riuscita dello spettacolo di Natale, del lavoro che in queste settimane sono riusciti a creare con gli atleti, per molti dei quali era la prima volta che si esibivano di fronte ad una platea. Peraltro sono molto contenti che uno sport così poco conosciuto sul territorio abbia chiamato un pubblico così numeroso e caloroso a Biella.

Gli allenamenti della Skating Biella riprenderanno in seguito alle festività il 7 gennaio, pronti già per lavorare per la nuova stagione sportiva 2026 che avrà inizio proprio a Biella l’8 febbraio, con le gare di quartetti, in cui parteciperanno ben tre formazioni biellesi e il 21/22 febbraio sempre al Palapajetta di Biella che ospiterà le gare promozionali AICS.