Neve in Valle Cervo, da Beccara lo scatto di Paolo Rosazza Pela

La neve di questi giorni, calata sulle cime delle montagne e sui territori dell'alto Biellese, ha scatenato la creatività dei nostri lettori. Un altro scatto arriva dalla Valle Cervo: precisamente da Beccara, frazione di Rosazza, realizzata da Paolo Rosazza Pela.
In Breve
domenica 28 dicembre
sabato 27 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, presepe meccanico di Fratel Amilcare: numeri in crescita e visite fino all’Epifania
Ha raggiunto migliaia di presenze il presepe meccanico di Fratel Amilcare, visitato dall’8 dicembre...