Viverone, è attivo il bando per contributi a famiglie per spese retta asilo e servizi prima infanzia

E' ancora attivo il bando per i contributi alle famiglie per le spese sostenute per il pagamento della retta asilo nido e dei servizi per la prima infanzia per l'anno 2025. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Viverone.

“Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente le spese corrisposte per il pagamento delle rette, con esclusione di tutte le altre – spiegano dal Comune - Il contributo è erogato per ciascun figlio frequentante ed è riferito all’anno 2025. Lo stesso viene erogato direttamente al nucleo familiare del bambino beneficiario, previa presentazione di idonea documentazione attestante il pagamento della retta, sulla base della fascia ISEE. Nel bando sono indicate tutte le ulteriori informazioni utili”.

La domanda va presentata, su apposita modulistica predisposta, entro martedì 30 dicembre 2025.