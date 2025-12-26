 / Cronaca dal Nord Ovest

Dal Nord Ovest - Rogo di Natale in un appartamento, morto il pensionato

Dal Nord Ovest - Rogo di Natale in un appartamento, morto il pensionato (foto di repertorio)

Non ce l'ha fatta il 76enne rimasto coinvolto in un incendio scoppiato ieri all'alba in un'abitazione di Cuorgnè. Il pensionato, trasportato d'urgenza all'ospedale CTO, è morto ieri sera alle 17.15. 

I medici non sono riusciti a salvargli la vita, date le gravi condizioni. Nel rogo divampato nella notte di Natale l'uomo aveva riportato ustioni di terzo grado sul 60% del corpo, oltre ad un grave trauma toracico dovuto all'esplosione della bombola del gas.

La moglie di 73 anni, e la figlia di 37, sono invece rimaste intossicate dal fumo nell'incendio divampato nell'alloggio al terzo piano di una palazzina a Cuorgnè. Sul posto i sanitari di Azienda Zero, che ha trasportato tutte la famiglia al CTO. I carabinieri della compagnia di Ivrea si sono occupati invece degli accertamenti.

Cinzia Gatti (Torino Oggi)

