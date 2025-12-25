Biella, dal vescovo Roberto Farinella il messaggio di Natale: “Diventiamo testimoni di amore, pace e speranza” VIDEO

“Arriva il Natale, la festa più bella e attesa dell'anno da parte di tutti. Grandi e piccoli. Viviamo questi momenti di festa con gratitudine portando nel cuore, in modo speciale, il cammino dell'anno giubilare che si sta concludendo. Come Diocesi abbiamo camminato insieme riscoprendo la bellezza della fede, l'importanza della riconciliazione e il valore della speranza”. A parlare il vescovo di Biella Roberto Farinella che, in un video messaggio, si è rivolto con gioia alla comunità biellese, in occasione delle festività natalizie.

E aggiunge: “È stato un 2025 speciale - sottolinea - Abbiamo vissuto con gioia ed emozione la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, testimoni luminosi del Vangelo e della vita cristiana, soprattutto per i più giovani”.

Nelle sue parole ai fedeli Monsignor Farinella riporta che “Dio sceglie la via dell'umiltà e del silenzio nel tempo di Natale. È presente senza imporsi. Il Natale ci invita ad aprire gli occhi del cuore per riconoscere il Signore che viene. Da qui il mio augurio: accogliamo Cristo Signore, portandolo nella vita di ogni giorno, nelle relazioni, nel lavoro, negli ambienti di vita, nelle difficoltà e nelle speranze. Diventiamo testimoni di amore, pace e speranza per tutti”.