Nuovi orari di apertura degli Uffici Comunali di Benna

Il Comune di Benna informa i cittadini che, a partire da giovedì 2 gennaio 2026, entreranno in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali. Questa organizzazione degli orari è stata pensata per rendere più agevole l’accesso ai servizi e migliorare la gestione delle attività degli uffici.
Uffici demografici, servizi scolastici e ragioneria
I cittadini potranno rivolgersi a questi uffici nei seguenti giorni e orari: Lunedì: dalle 8.30 alle 12.30; Martedì: dalle 15.00 alle 16.00; Mercoledì: dalle 8.30 alle 12.30; Giovedì: dalle 12.00 alle 14.00; Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00; Sabato: dalle 8.30 alle 12.00
Ufficio tecnico
L’Ufficio Tecnico sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni: Lunedì: dalle 8.30 alle 12.30; Mercoledì: dalle 8.30 alle 12.30; Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00
L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a prendere visione dei nuovi orari e a tenerne conto nella programmazione delle proprie necessità. Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici comunali durante gli orari di apertura.