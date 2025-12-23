Dal Nord Ovest - Uomo muore alla guida per un malore

Un tragico episodio si è verificato ieri mattina a Borgomanero intorno alle 11.15: un uomo ha perso la vita a causa di un malore mentre era alla guida della sua auto.

L’uomo è riuscito a fermare il veicolo sulla carreggiata, poco prima della rotonda che conduce alla strada per Piovino, evitando così di provocare incidenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Croce Rossa con due mezzi, che hanno prestato i primi soccorsi ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I carabinieri della tenenza di Borgomanero hanno chiuso temporaneamente il traffico nella zona per consentire i rilievi del caso e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.