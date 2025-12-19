Cena degli auguri per il Vespa Club Biella aspettando Natale

Si è svolto giovedì 18 dicembre, presso la sede del Vespa Club Biella, il tradizionale incontro natalizio che ha visto una grande partecipazione di soci e amici, confermando ancora una volta lo spirito di condivisione e convivialità che contraddistingue la realtà. La serata ha avuto inizio con un aperitivo offerto dal Club, momento informale e piacevole che ha permesso ai presenti di ritrovarsi e scambiare due chiacchiere in un clima di festa.

A seguire, per chi lo desiderava, la cena con pizza ha prolungato il tempo trascorso insieme, rafforzando legami e amicizie. Il momento conclusivo, come da tradizione, è stato dedicato alla panettonata e allo scambio degli auguri di Natale, accompagnati da sorrisi, calore umano e un forte senso di appartenenza. Il direttivo desidera ringraziare sentitamente tutti i soci e tutte le persone che hanno partecipato all’evento, contribuendo con la loro presenza a rendere speciale questa serata.

“Un grazie particolare va anche a chi ha collaborato all’organizzazione, permettendo lo svolgimento dell’incontro in un’atmosfera accogliente e ben riuscita – spiegano - Eventi come questo rappresentano un momento importante di incontro e condivisione, valori fondamentali che il Club continua a promuovere con impegno e passione. Con l’augurio che il nuovo anno possa essere ricco di iniziative e soddisfazioni, rinnoviamo a tutti i più sinceri auguri di buone feste”.