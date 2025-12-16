Neve a Bielmonte, il paesaggio è magico

Buone notizie per gli amanti degli sport invernali. Bielmonte e l'alto Biellese si sono risvegliati sotto un fitto manto di neve che ha ricoperto l'intero piazzale. Il paesaggio è davvero magico e suggestivo. A Biella e dintorni si registrano copiose precipitazioni ma nei prossimi giorni dovrebbe tornare il sereno.