 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 16 dicembre 2025, 10:20

Neve a Bielmonte, il paesaggio è magico

Neve a Bielmonte, il paesaggio è magico (foto dalla pagina Facebook di Bielmonte)

Neve a Bielmonte, il paesaggio è magico (foto dalla pagina Facebook di Bielmonte)

Buone notizie per gli amanti degli sport invernali. Bielmonte e l'alto Biellese si sono risvegliati sotto un fitto manto di neve che ha ricoperto l'intero piazzale. Il paesaggio è davvero magico e suggestivo. A Biella e dintorni si registrano copiose precipitazioni ma nei prossimi giorni dovrebbe tornare il sereno. 

g. c.

