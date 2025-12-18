Bielmonte, domani gli impianti sono chiusi

Arrivano aggiornamenti importanti da Bielmonte. “Dopo una trentina di centimetri di neve scesa, purtroppo, nella giornata di ieri è piovuto – si legge nel post apparso sui canali ufficiali social - Sta tornando, tra una nuvola e l’altra, il cielo sereno. La neve è molto bagnata, questo non ci permette di aprire le piste in sicurezza per la giornata di venerdì 19 dicembre. Attendiamo il sereno e speriamo di accogliervi numerosi nei prossimi giorni. Resta confermata la promo: acquista il giornaliero sabato e torni a sciare gratis domenica”.



