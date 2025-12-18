 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 18 dicembre 2025, 15:40

Bielmonte, domani gli impianti sono chiusi

Bielmonte, domani gli impianti sono chiusi (foto dalla pagina Facebook di Bielmonte)

Arrivano aggiornamenti importanti da Bielmonte. “Dopo una trentina di centimetri di neve scesa, purtroppo, nella giornata di ieri è piovuto – si legge nel post apparso sui canali ufficiali social - Sta tornando, tra una nuvola e l’altra, il cielo sereno. La neve è molto bagnata, questo non ci permette di aprire le piste in sicurezza per la giornata di venerdì 19 dicembre. Attendiamo il sereno e speriamo di accogliervi numerosi nei prossimi giorni. Resta confermata la promo: acquista il giornaliero sabato e torni a sciare gratis domenica”.

 

Redazione g. c.

