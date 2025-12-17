Rane Rosse, ultimi impegni del team di nuoto e pallanuoto di Biella, Valdilana e Varallo Villa Becchi FOTO

NUOTO

REMORINI A RICCIONE TRA I BIG DEL NUOTO AZZURRO

Pietro Remorini travi big del nuoto azzurro che dall'11 al 13 dicembre si sono sfidati tra le corsie della piscina comunale di Riccione per l'edizione 2025 dei Campionati Italiani assoluti invernali di nuoto.

L'atleta classe 2008 tesserato per il team In Sport Rane Rosse e allenato dal tecnico Riccardo Mosca ha gareggiato nei 100 e 200 dorso e nei 100 e 200 misti.

La sua miglior prestazione è stata quella dei 200 dorso, gara che l'ha visto laurearsi campione d'Italia pochi mesi fa ai Nazionali Giovanili: per Remorini un 1'57"22 che è seconda prestazione in carriera e che gli è valsa un onorevole 18º posto.

Nei 100 misti 32º posto in 56"45, a tre decimi dal personale.

Vicino al personale anche nei 100 dorso, nuotato in 53"94 con il 25º posto, infine 28º nei 200 misti in 2'02"10.

Soddisfatto il tecnico Riccardo Mosca: «Pietro ha gareggiato bene, a un buon livello, in un periodo di costruzione in vista del nostro appuntamento clou della prima parte di stagione, i campionati Nazionali giovanili».

NUOTO

TRE PODI PER IN SPORT NEL CIRCUITO CSI PIEMONTE

Tre podi per i team Propaganda di nuoto targati In Sport Rane Rosse di Biella, Valdilana e Varallo nella seconda tappa del Circuito Regionale di nuoto organizzato da CSI Piemonte.

La manifestazione è stata ospitata domenica 14 dicembre dalla piscina comunale del Terdoppio di Novara, valida anche quest’anno come Trofeo Davide Filippini.

Per il team di Biella, allenato dai tecnici Mattia Salin e Andrea Cartotto, sul podio Francesco Chiadò, secondo nei 50 stile libero Esordienti B e Vittoria Cigolini, terza nei 50 rana Esordienti A.

Per il team di Varallo, con tecnici Martina Giovani e Veronica Reffo, Serena Baragiotta bronzo nei 50 rana juniores.

Per il team Valdilana tecnici Fabio Filippini, Mattia Ferrero e Luca Foglizzo.

Prossima tappa del circuito in programma sempre a Novara domenica 1 febbraio 2026.

PALLANUOTO

Una vittoria e una sconfitta nell’esordio stagionale per i giovani atleti del team under 14 di pallanuoto Dynamic In Sport Biella.

Domenica 14 dicembre primo concetramento regionale a Torino, ospitato dalla piscina Aversa.

I ragazzi allenati da Paolo Musso e Filippo Multari hanno battuto 19-13 Aquatica Torino e ceduto poi 6-22 al cospetto della fortissima Hydro Sport Cuneo.

La formazione biellese: Pietro Copasso, portiere, Matteo Franzoso, Mattia Acconciaioco, Matteo Pagan, Francesco Napoli, Davide Lazzari, Samuele Francese, Lorenzo Sapone, Giovanni Campofiloni, Martino Biasini, Giuseppe Napoli, portiere, Francesco Puce.

Marcatori

Nella prima partita 7 reti per Matteo Franzoso, 5 per Samuele Francese, 1 per Martino Biasini, 6 per Francesco Puce.

Nella seconda 1 rete per Matteo Franzoso e Lorenzo Sapone, 4 per Francesco Puce.

Nel prossimo turno, in programma domenica 18 gennaio nella stessa piscina, il team Dynamic In Sport Biella sfiderà Waterpolo Novara e Sisport Torino.







