Modifiche alla viabilità in piazza Cisterna per il “Mercatino degli Archi” del Piazzo

In occasione della manifestazione “Il Mercatino degli Archi”, organizzata dall’associazione Noi del Piazzo che si svolgerà domenica 21 dicembre, il Comune ha disposto provvedimenti temporanei alla viabilità in piazza Cisterna.

In particolare, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto per i veicoli autorizzati e quelli dell’organizzazione, in tutta piazza Cisterna dalle ore 00.00 alle ore 20.00 del 22 dicembre.

È inoltre previsto il divieto di transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso in caso di emergenza, in tutta la piazza dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di sabato 21 dicembre 2025.

L’ordinanza entrerà in vigore con la posa della segnaletica temporanea, a cura dell’ufficio tecnico comunale, e sarà automaticamente revocata al termine della manifestazione con la rimozione dei cartelli. Il rispetto delle disposizioni sarà garantito dal Comando di Polizia Municipale e dagli organi competenti.