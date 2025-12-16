Biella, inaugurata la mostra “Vivere l'Adunata”

Sabato scorso, presso l’Ospedale di Biella, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Vivere l’Adunata – Biella e gli Alpini – Maggio 2025”.

La mostra, allestita da Fotoclub Biella presso l’atrio dell’ospedale, è composta da 58 pannelli per un totale di 70 foto a colori scattate da alcuni soci del Fotoclub durante l’Adunata Nazionale degli Alpini che si è tenuta a Biella dal 9 all’11 maggio.

La mostra, promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura della Città di Biella, e organizzata grazie all’impegno e alla collaborazione di Mario Deambrogio e Daniela Tondella del Fotoclub Biella, nasce con l’intento di conservare e restituire la memoria dell’Adunata Nazionale degli Alpini, evento straordinario che ha fatto emergere il volto più autentico e partecipato della comunità biellese. Attraverso gli scatti del Fotoclub Biella l’esposizione racconta i momenti di festa e condivisione, le emozioni e il senso di appartenenza generati da quei giorni, e che hanno lasciato un segno profondo nel territorio.

All’inaugurazione sono intervenuti Sara Gentile, vicesindaco e assessore alla Cultura della Città di Biella, Elisa Pollero, vicepresidente della Provincia di Biella, Marco Fulcheri, presidente di ANA Sezione di Biella, Roberto Locca, sindaco di Ponderano, Roberto Cerreia Vioglio, vicepresidente del CdA di Fondazione CRBiella, Leo Galligani, èresidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale, Federico Conti, capitano del 1° Reggimento Artiglieria di Montagna, e Matteo Cerreia Vioglio, presidente del Fotoclub Biella.

Sono intervenute anche Margherita Borello dell’ASL di Biella e Paola Trevisan della Direzione Medica dell’Ospedale. La mostra sarà visitabile fino all’8 febbraio.