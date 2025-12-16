Volo d'autore...aspettando il Natale, a Coggiola il concerto è un vero successo FOTO

Successo di pubblico a Coggiola dove, in collaborazione con IGEA Prevenzione Salute Vita Odv, si è svolto il concerto dal titolo “Volo d'autore...aspettando il Natale”. È stato un viaggio emozionante attraverso la musica d'autore: dalla lirica più raffinata fino ai brani pop che hanno segnato intere generazioni. Nel finale è stata molto apprezzata anche l'esibizione delle canzoni di Natale. L'evento ha avuto luogo nella serata di sabato scorso, 13 dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, in piazza B. Sella. Al termine, gli Alpini hanno offerto al pubblico bevande calde, come thè e vin brulé.