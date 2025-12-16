Un grande concerto al Biella Jazz Club, arriva Laura Fedele

Si apre una settimana di grandi concerti al Biella Jazz Club, due grandissime cantanti italiane che hanno fatto la storia del jazz nazionale e internazionale, la prima è Laura Fedele sul palco martedì 16 alle 21.30 e la seconda sarà a Palazzo Ferrero giovedì 18 dicembre, Rossana Casale con il sold out già annunciato.

Laura Fedele, cantante e pianista, torna al Jazz Club con dei musicisti d’eccezione : Maxx Furian alla batteria e Stefano Dall’Ora al contrabbasso. Il nuovo progetto di Laura s’intitola “Give peace a Chance” ed è un repertorio di “Canzoni di protesta, di ribellione, di denuncia; canzoni contro le guerre e le discriminazioni di qualsiasi natura esse siano; canzoni che chiedono rispetto per ogni creatura vivente sulla Terra, e per la Terra stessa.”

Il progetto, nato in occasione di Pianocity Milano 2024, include anche brani originali tratti dall’album “Mood swings” di recentissima uscita, ed esprime un profondo desiderio di armonia e pace universale. I brani, provenienti da culture e latitudini differenti, confluiscono uno nell’altro attraverso lo sviluppo del tema e l’improvvisazione, dando vita ad una suite estremamente coinvolgente, dalle mille sfumature, ricca di interplay e commistioni musicali.

Cantante, pianista, autrice e docente, Laura Fedele ha al suo attivo undici album, un libro e un gran numero di concerti in Italia e all’estero. La sua personalità poliedrica le ha permesso di esplorare differenti ambiti e stili musicali: il jazz, da sempre sua fonte di ispirazione, il blues, la canzone napoletana, la canzone d’autore, il teatro. Ha partecipato a moltissimi festival italiani (nell’estate 2007 è invitata alla rassegna Just like a woman, a fianco di nomi quali Patty Smith e Dee Dee Bridgewater) ed internazionali, tra cui il prestigioso Jazz and Heritage Festival a New Orleans; ha partecipato al Premio Tenco (‘96) e ha tenuto moltissimi concerti in Italia, Svizzera, Germania.

Tra i suoi album, un cenno particolare merita Pornoshow, dove Laura ha riadattato brani di Tom Waits in italiano: un'operazione tanto ardita quanto riuscita, che ha ottenuto grandi consensi di critica e di pubblico. Nel marzo 2015 ha vinto il prestigioso Premio Donna 8 Marzo - Una vita per la musica, assegnatole dall’Associazione Amici del Conservatorio "G. Verdi" di Milano, di cui è presidente il maestro Alessandro Melchiorre, direttore del Conservatorio stesso. Laura Fedele è inoltre autrice del libro Il canto: appunti di viaggio, edito da Curci, e docente di canto jazz presso i Civici Corsi di Jazz di Milano e al Conservatorio di Como.