Pratrivero, la Vitale Barberis Canonico celebra l'eccellenza: consegna di 4 borse di studio a studenti meritevoli

Si è svolta venerdì 12 dicembre presso la sede di Pratrivero della Vitale Barberis Canonico Spa la cerimonia di consegna di 4 borse di studio a studenti che si sono particolarmente distinti nei risultati scolastici. Il bando di premiazione delle borse di studio, nato nel 2003, include dal 2017, oltre ai figli dei lavoratori, anche tutti gli studenti dell’area biellese e valsesiana che si sono distinti nell’esame di maturità e nel successivo percorso universitario, con alte votazioni di merito e con scelta di specifici percorsi formativi scientifico/matematici (Ingegneria, Matematica, Fisica, ecc.).

Vitale Barberis Canonico ha l’obiettivo di premiare l’eccellenza dei risultati scolastici e, al contempo, dare la possibilità di proseguire gli studi ai ragazzi meritevoli del territorio. Lucia Bianchi Maiocchi, presidente del comitato di assegnazione, ha introdotto come ospite illustre l’assessore alla Cultura e vicesindaco di Biella, Sara Gentile, volendo innanzitutto ricordare con la presenza dell’AD Alessandro Barberis Canonico la meritoria opera dell’ing. Alberto Barberis Canonico, precedente amministratore e ideatore illuminato delle borse di studio. Gentile nel suo discorso ai giovani talenti ha ricordato che l’eccellenza della loro esperienza scolastica potrà un giorno tradursi anche in un percorso professionale nel nostro territorio, in cui la loro competenza ed esperienza arricchiranno il tessuto territoriale.

Il tessile, nel pieno di una trasformazione globale, è competitivo a 360 gradi solo se pensa a innovare con i giovani e le loro idee e talenti. Il Responsabile HR Stefano D’Agostin ha sottolineato come siano le nuove generazioni a dare un’impronta e nuova linfa al nostro tessuto territoriale, grazie a grandi competenze e eccellenze costruite nel percorso di studi e di vita, spesso e virtuosamente all’estero, ma con il desiderio che le aziende biellesi possano riaccoglierli in un futuro biellese.

Per le borse di studio i premiati per l’anno 2025 sono: Dorotea Maffei, Diploma Maturità Scientifica e iscritta a Fisica; Simone Sanna Diploma Liceo Scientifico e iscritto a Ingegneria Aerospaziale; Allegra Perucca Laureanda in Ingegneria della Produzione e dell’innovazione tecnologica; Stefano Bloise Laureando in Matematica per l’Ingegneria. Poche ore prima si è tenuto un altro evento per la consegna di 4 assegni di studio ai figli di lavoratori dell’azienda, nell’ottica di un supporto davvero “familiare” con un bando rivolto esclusivamente a chi compone, anche con la propria famiglia, il tessuto aziendale, riferito alla generalità dei diplomi e successivi corsi di laurea, secondo criteri meritocratici inclusi in un nuovo e diverso regolamento.