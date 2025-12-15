Casapinta, il Bosco Animato è un successo: conquista i visitatori e si amplia di novità FOTO

Casapinta, il Bosco Animato è un grande successo: il percorso conquista i visitatori e si amplia di novità FOTO

A quasi un mese dall'inaugurazione, il Bosco Animato di Casapinta continua a raccogliere consensi. Il sentiero, inaugurato lo scorso 22 novembre, insieme agli alunni della scuola elementare di Strona al termine di un anno di lavoro condiviso, sta attirando un numero sempre più crescente di visitatori e curiosi, confermandosi come una delle novità naturalistiche più apprezzate del territorio.

Il percorso, lungo oltre 3 chilometri, con partenza dalla frazione Fantone, si sviluppa ad anello per un'ora e mezza di cammino immerso nel verde. È dotato di parcheggio e di aree attrezzate con tavoli da picnic e punti panoramici lungo il Lago delle Piane. Elementi che lo rendono accessibile e adatto a famiglie. Il progetto è ancora in fase di completamento ma molte delle installazioni previste sono già operative. Attualmente il bosco ospita 15 alberi “con gli occhi”, piccole postazioni pensate per creare sentimenti di empatia tra l'escursionista e l’ambiente naturale. Accanto a questi, sono presenti anche delle piante “parlanti” che offrono messaggi educativi: brevi riflessioni che il bosco “affida” a chi attraversa il sentiero con cartelli didattiche.

Inoltre, all'orizzonte, sono in arrivo nuove integrazioni: oltre ad un’opera da realizzarsi in collaborazione con un fumettista, saranno posti ulteriori insegne direzionali oltre a diverse schede educative, poste ai piedi degli alberi. Tra i temi narrati vi sono la fotosintesi clorofilliana e il ciclo delle foglie, spiegati in modo semplice per coinvolgere soprattutto i più giovani. Il progetto prevede, per il prossimo anno, l’installazione di 12 pannelli dedicati alla fauna locale, realizzati dagli alunni delle scuole.

“Siamo in cerca dei fondi per completare questa ulteriore fase - sottolinea il sindaco Danilo Cavasin – ma siamo contenti dei numeri registrati fin qui. Tra gli aspetti più apprezzati cito indubbiamente la dotazione del percorso di un QR code che permette agli utenti di approfondire contenuti e curiosità del percorso. Giorno dopo giorno, il Bosco Animato si sta trasformando in un vero laboratorio all’aria aperta: un’esperienza che incuriosisce, educa e attrae sempre più visitatori. Siamo davvero convinti della bontà della nostra iniziativa”.