A Veglio cittadini e Comune si incontrano per scambiarsi gli auguri aspettando Natale

A Veglio è in programma un momento di incontro con l'obiettivo di scambiarsi gli auguri in vista delle festività di Natale. Un modo anche per condividere quanto fatto e confrontarsi per continuare a costruire tutti insieme. L'evento si terrà domenica 21 dicembre, alle 16.30, presso il salone Ex-Enal.
In Breve
lunedì 29 dicembre
domenica 28 dicembre
sabato 27 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, donna investita da un'auto
Il fatto è avvenuto poco dopo le 17 in via Cottolengo