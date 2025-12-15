Valdilana, clima di festa a Valle Mosso con Babbo Natale in Valle FOTO

L'evento “Babbo Natale in Valle” ha regalato grandi emozioni alle famiglie tra laboratori per i più piccoli, spettacoli e fiaccolate con le cornamuse. “È stato un giorno magico – spiegano gli Amici del Parco Reda sui propri canali social - I bambini avevano gli occhi pieni di gioia e meraviglia nell’incontrare Babbo Natale! Il sorriso dei più piccoli è stato il nostro regalo più grande. I mercatini delle scuole di Valle Mosso, i laboratori degli animatori dell’oratorio e i giochi di una volta hanno attirato e coinvolto le famiglie. E il cuore è stato scaldato dalle donazioni fatte alla Banca del Giocattolo. Un grazie anche all’Associazione Passaggio a Oriente che ci sostiene sempre e a Storie di Piazza APS per il coinvolgente spettacolo teatrale. Noi volontari siamo molto felici che abbiate partecipato così numerosi e speriamo di avervi fatto assaporare una bella atmosfera natalizia”.
In Breve
lunedì 15 dicembre
domenica 14 dicembre
sabato 13 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, la Questura ha un nuovo dirigente: è Fabiola Maria Catena Treffiletti
Sarà alla guida della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione.