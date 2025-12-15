Valdilana, clima di festa a Valle Mosso con Babbo Natale in Valle FOTO

L'evento “Babbo Natale in Valle” ha regalato grandi emozioni alle famiglie tra laboratori per i più piccoli, spettacoli e fiaccolate con le cornamuse. “È stato un giorno magico – spiegano gli Amici del Parco Reda sui propri canali social - I bambini avevano gli occhi pieni di gioia e meraviglia nell’incontrare Babbo Natale! Il sorriso dei più piccoli è stato il nostro regalo più grande. I mercatini delle scuole di Valle Mosso, i laboratori degli animatori dell’oratorio e i giochi di una volta hanno attirato e coinvolto le famiglie. E il cuore è stato scaldato dalle donazioni fatte alla Banca del Giocattolo. Un grazie anche all’Associazione Passaggio a Oriente che ci sostiene sempre e a Storie di Piazza APS per il coinvolgente spettacolo teatrale. Noi volontari siamo molto felici che abbiate partecipato così numerosi e speriamo di avervi fatto assaporare una bella atmosfera natalizia”.